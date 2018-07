Moritz Pohl kehrt als Content-Chef für TV Now zu RTL zurück

Die Mediengruppe RTL will ihr Video-on-Demand-Angebot TV Now mit exklusiven Inhalten weiter nach vorn bringen. Dafür holt man Moritz Pohl vom RBB zurück und schafft für ihn eine neue Führungsposition.



Ab dem 1. Oktober stößt Moritz Pohl ins Führungsteam der Mediengruppe RTL. Als Bereichsleiter VoD-Content betreut der 43-Jährige vor allem den Ausbau von TV Now mit Eigenproduktionen sowie den Lizeneinkauf von exklusiven und non-exklusiven Inhalten.