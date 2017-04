Motorsport: Sport1 überträgt Langstrecken-WM WEC

Bei Sport1 heulen demnächst die ganz großen Motoren auf. Der Sportsender hat sich die Rechte an der Langstrecken-WM "World Endurance Championship"gesichert. Dabei kommen ausschließlich Prototypen und GT-Modelle von Firmen wie Porsche und Aston Martin zum Einsatz.



Die Saison der WEC startet bereits in gut einer Woche. Am 16. April steigt der Auftakt im englischen Silverstone. Sport 1 ist am Ostersonntag ab 14.30 Uhr live an der Strecke. Am Tag zuvor wird auch das Qualifying live um 13.30 Uhr übertragen.