Motorvision TV und Sport1 jetzt auf Magine TV

Motorvision TV ist nun auch über Magine TV zu sehen. Damit weitet der Sender seine Verbreitung im deutschsprachigen Raum auf zehn Plattformen aus. Sport1 ist ebenfalls ab sofort dabei.



Motorvision TV wurde gerade erst im Kabelnetz von Unitymedia in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg aufgeschaltet, da steht schon die nächste Plattform an. Ab dem 1. September ist der Lifestyle- und Entertainmentsender für alle Fans von Fahrspaß, Fahrkultur und Motorsport auch über Magine TV zu empfangen. Damit hat der Sender innerhalb eines Jahres die Zahl seiner Verbreitungspartner auf zehn Plattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgebaut.