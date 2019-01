Musik vom Tisch: Sangean stellt neue Radios vor

Das WR-7 von Sangean ist ein reiner UKW-Empfänger im nostalgischen Look.



Mit den neuen Tischradios will Sangean nach eigenen Angaben Design und Sound verbinden.



WR-7

Das Tischradio WR-7 empfängt über UKW und der FM-Tuner sucht Sender aus dem Äther 87,5 bis 108 MHz. Wer weitere Audioquellen erschließen will, kann den im "WR-7" vorhandnen Aux-Eingang verwenden. Über den Micro-USB-Anschluss lässt sich das "WR-7" an Stromquellen anschließen, zudem können hierüber die Lithium-Akkus aufgeladen werden.Die Laufzeit des Tischradios beträgt laut Sangean 36 Stunden. Neben modernen Funktionen soll das Gerät mit einem Retro-Drehknopf zur Frequenzauswahl an alte Zeiten erinnern. Informationen über Ladezustand, Tuning und Co. liefern LEDs.