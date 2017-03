N24: "Die Foodtruckerin" kocht und entdeckt wieder

N24 lässt wieder auf Deutschlands Straßen kochen. "Die Foodtruckerin" und "The Taste"-Gewinnerin Felicitas Then hat für das erfolgreiche Format sieben neue Folgen im Gepäck.



Das N24-Format "Die Foodtruckerin" hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt. Auf dieser Erfolgswelle reitet der Sender mit sieben neuen Episoden ab dem 24. April wieder. In "Die Foodtruckerin" begibt sich Felicitas Then erneut auf eine Reise quer durch Deutschland. Beim Kochen und Zubereiten leckerer und einfacher Rezepte gibt die "The Taste"-Gewinnerin und Foodbloggerin zwar wahre Insidertipps, doch steht "Die Foodtruckerin" in der von N24 produzierten Reihe nicht ausschließlich am Herd.