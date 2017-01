N24-Doku-Reihe: Züge der Superlative

N24 nimmt seine Zuschauer in einer neuen Doku-Reihe mit auf eine Reise in Zügen der Superlative. Egal ob in Europa, Kanada oder Japan, diese Züge faszinieren.



Wie spannend eine Doku-Reihe über Züge sein kann, das möchte N24 beweisen. Die Züge der Superlative, die in dieser Reihe vorgestellt werden, übertrumpfen definitiv jeden herkömmlichen Bahnverkehr. Die sechsteilige Reihe, die im Original den Titel "Mighty Trains" trägt, rollt bei N24 am Donnerstag an. Los geht es um 21.05 mit dem berühmten "The Canadian - Der Transkontinental-Express", der die Ost- und Westküste Kanadas miteinander verbindet.