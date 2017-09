N24 heißt ab 18. Januar Welt

Hinter den Kulissen ist die Springer-Übernahme von N24 schon lange vonstatten gegangen. Nun wird es in ein paar Monaten auch auf dem Bildschirm Anpassungen geben.



Am 18. Januar ist es soweit: N24 wird zu Welt umbenannt. Damit setzt die letzte Phase der Übernahme des Nachrichtensenders durch Axel Springer ein. 2013 hatte man N24 ProSiebenSat.1 abgekauft.