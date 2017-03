N24 spendiert Auto-Magazin "N24 Drive" drei neue Staffeln

Neue Folgen vom wöchentlichen Automagazin "N24 Drive" kündigt der Nachrichtensender N24 an. Dabei wird es gleich drei weitere Staffeln geben. Start ist noch diesen Monat.



Die achte Laufzeit von "N24 Drive" startet am 21. März um 18.25 Uhr und kommt fortan immer dienstagabends. Der Sender legt nach Ablauf auch noch Staffel neun und zehn direkt nach.