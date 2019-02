NASA liefert Wetterberichte vom Mars

Wie wird heute eigentlich das Wetter auf dem Mars? Ein neuer Dienst der NASA gibt darüber nun Auskunft.



Wer wissen möchte, wie das Wetter auf dem Mars war, kann nun online nachschauen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, die Sonde "InSight" liefere täglich Wetterberichte vom roten Planeten, die auf einer Webseite der Behörde veröffentlicht würden. Die aktuellsten Daten stammen vom Sonntag: Die Höchsttemperatur lag bei knapp minus 17 Grad Celsius, die Tiefsttemperatur bei minus 95 Grad, der Wind blies mit maximal rund 62 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher Richtung.