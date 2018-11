NDR Bürohaus in Hamburg wegen Asbest geschlossen

Der NDR hat ein Bürohochhaus in Hamburg-Lokstedt vorsorglich bis auf Weiteres geschlossen. Bei Raumluftmessungen in mehreren Etagen des Bürohochhauses waren in zwei Räumen im 14. Obergeschoss Asbestfasern nachgewiesen worden.



Nachdem die Ergebnisse am Mittwoch vorlagen, hat die Geschäftsleitung des NDR zum Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entschieden, das Haus 11 bis zur Überprüfung aller Geschosse und der dann gegebenenfalls folgenden Sanierung sofort komplett zu schließen. Meldungen zu diesem Thema

Der NDR hat die Belegschaft am Donnerstag auf einer Mitarbeiterversammlung informiert. NDR Intendant Lutz Marmor sprach allen einen großen Dank aus, die innerhalb kürzester Zeit zusammengerückt sind und Platz für die Kolleginnen und Kollegen geschaffen haben.



Das betroffene Gebäude stammt aus den 1970er-Jahren. Damals war asbesthaltige Füllmasse in Fugen zwischen den Geschossdecken verwendet worden. Die Füllmasse war jedoch eingeschlossen und stand nicht in Verbindung mit der Raumluft.



