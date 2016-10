NDR: Neue DAB-Plus-Sender in Marlow und Neubrandenburg

NDR-Programme sollen in Nordvorpommern und Neubrandenburg bald in besserer Qualität zu empfangen sein. An den Senderstandorten in Marlow und Neubrandenburg ist deshalb jeweils ein neuer DAB-Plus-Sender in Betrieb gegangen.



Der NDR rüstet den DAB-Plus-Empfang in Nordvorpommern und Neubrandenburg auf. An den Standorten Marlow und Neubrandenburg-Süd soll jeweils ein neuer Sender für DAB Plus in Betrieb genommen werden. Die Hörfunkprogramme der öffentlich-rechtlichen Anstalt sollen damit auch über Antenne im Digitalradio zu empfangen sein.