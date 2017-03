NDR feiert 30. Staffel-Geburtstag vom "Großstadtrevier"

Der Norddeutsche Rundfunk hat Grund zum Feiern: Die Serie "Großstadtrevier" startet bereits in die 30. Staffel. Zu diesem Anlass kündigt der Sender einen Themen-Abend an.



Am 6. März feiert die ARD die Premiere für die neuen Episoden der Serie "Großstadtrevier" und zeigt die erste Folge der 30. Staffel: "So viele Jahre". Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) stimmt bereits am Samstag um 20.15 Uhr mit einem großen "Großstadtrevier"-Themenabend auf das Jubiläum ein.

Jürgen Roland ist der Schaffer der Serie, die mit der Folge "Mensch, der Bulle ist 'ne Frau" im Jahr 1986 startete. Zu dem Zeitpunkt war die Polizistin Ellen Wegener (die 2014 verstorbene Mareike Carrière) und Hauptwachtmeister Richard Block (Arthur Brauss) der Fokus der Serie. Fünf Jahre später stieß Jan Fedder in der Rolle des Dirk Matthies dazu und ist bis heute dabei.





Der NDR zeigt mit Ulfert Becker am 4. März die Start-Episode, andere frühere Folgen, Ausschnitte und eine "Großstadtrevier"-Dokumentation.