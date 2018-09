NDR holt Barbara Schöneberger zum ESC-Vorentscheid zurück

Nach einem Jahr Aussetzen moderiert Barbara Schöneberger 2019 wieder den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest.



Die Rückkehr von Barbara Schöneberger als ESC-Vorentscheid-Moderatorin bestätigte am Mittwoch der für den Song Contest bei der ARD zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg. Es wird dann das fünfte Mal sein, dass Schöneberger die Musikshow moderiert, bei der die deutsche Kandidatin oder der Kandidat ermittelt wird.