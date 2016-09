NFL-Übertragung lockt zwei Millionen auf Twitter

Um ein neues Publikum auf sein soziales Netzwerk zu locken, bietet Twitter auch Spiele der amerikanischen Football-Liga im Livestream an. Die Premiere fand dabei immerhin zwei Millionen Zuschauer und erhielt überwiegend positive Kritiken.



Live-Sport ist für viele Medien ein Garant für steigende Zuschauer- oder Nutzerzahlen. Davon will auch Twitter profitieren, hat doch der Mikroblogging-Dienst mit sinkenden Zahlen zu kämpfen. Helfen sollen nun die Übertragungen der National Football League (NFL), die seit dieser Saison bei Twitter zu sehen ist. In den USA ist das Interesse daran vorhanden, wie die offiziellen Zahlen der amerikanischen Profiliga beweisen. So wurde die Premiere von über zwei Millionen Menschen beim sozialen Netzwerk verfolgt.