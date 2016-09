Twitter zeigt NFL weltweit live

Twitter will in Zukunft mehr sein als nur ein Mikroblogging-Dienst. So hat sich das Unternehmen die Live-Übertragungsrecht für zehn Spiele der NFL gesichert und überträgt die Spiele via Apps nun sogar ins Fernsehen.



Insgesamt zehn Spiele der National Football League werden in Zukunft auf Twitter übertragen, und das -mit Ausnahme von Kanada - weltweit. Das teilte Twitter-CEO Jack Dorsey dem US-Magazin "Fast Company" mit. In dem Interview erklärte er, dass die Leute es lieben würden, Football anzuschauen und dabei auf Twitter miteinander zu diskutieren. Diese beiden Möglichkeiten will das Unternehmen nun miteinander vereinbaren. Übertragen wird dann jeweils die NBC- bzw. CBS-Übertragung. Meldungen zu diesem Thema

Twitter: Streaming-App für Apple TV, Amazon Fire und Xbox One

Twitter kämpft mit seinen 140 Zeichen

Twitter vor Start auf Apple TV

Zu sehen gibt es die Spiele unter tnf.twitter.com, wo der Stream im Vollbild oder mit eingeblendeter Twitter-Leiste verfolgt werden kann. Um nur den Stream zu sehen, ist kein Login notwendig. Wie kürzlich bekannt wurde, bringt Twitter die Sportübertragungen auch live ins Fernsehen. Dafür launcht das Unternehmen eine App für Amazon Fire TV, Apple TV und Xbox One.



Das nächste Spiel, das übertragen wird, ist die Begegnung "Houston Texas" gegen die "New England Patriots" am 22. September. Für Twitter sollen Videoinhalte immer wichtiger werden, betonte CEO Dorsey gegenüber "Fast Company". "Wir sind nicht das soziale Netzwerk, für das die Leute uns halten", kündigte er dort weitere Innovationen für Twitter an.