NHK World-Japan baut Aktivitäten in Deutschland aus

NHK World-Japan, der internationale englischsprachige Fernsehsender von Japans öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalt NHK ist seit November im Kabelnetz von Unitymedia empfangbar.



Der Sender verstärkt nun seine Aktivitäten und möchte weiter in die Öffentlichkeit treten. So wird der Sender am 26. Mai 2018 am Japan Tag in Düsseldorf teilnehmen. In die größte japanische Gemeinde Deutschlands Düsseldorf zieht es jedes Jahr hunderttausende Besucher, die die Vielfalt an Musik, Tanz, Sport und Kochkunst aus Japan genießen möchten.