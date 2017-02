NHL: Eishockey unter freiem Himmel bei Sport1 US

In der NHL lockt mit einem Freiluftspiel das nächste Highlight. Die Partie der Pittsburgh Penguins gegen die Philadelphia Flyers wird Sport1 US deshalb in der Nacht auf Sonntag live übertragen.



In der Nacht auf Sonntag können sich Eishockey-Fans auf ein ganz besonderes Highlight freuen. Ab 2.00 Uhr überträgt der Sender Sport1 US live die Partie der Pittsburgh Penguins gegen die Philadelphia Flyers direkt aus dem Stadion des NFL-Teams Pittsburgh Steelers. Damit lädt der Sender zu einer Eishockey-Partie unter freiem Himmel ein. Meldungen zu diesem Thema

Viermal NHL live bei Sport1 US

Das Spiel selbst dürfte dabei ohnehin schon spannend genug werden. Die Penguins, das Team des deutschen NHL-Profis Tom Kühnhackl, sind derzeit auf Erfolgskurs, können sich auf ihren Lorbeeren aber nicht ausruhen. Bei dem Spiel im Rahmen der 2017 Coors Light NHL Stadium Series bleibt es bei Sport1 US jedoch nicht. Bereits in der Nacht auf Samstag, den 4. März, steht live ab 1.00 Uhr das Heimspiel der Pittsburgh Penguins gegen die Tampa Bay Lightning an.