NRW will Pionier-Standort für 5G werden

Nordrhein–Westfalen will zum Pionier-Standort für die neue Mobilfunk-Technologie 5G werden und investiert nun Millionen in Forschungsprojekte. Das Ziel: Deutschlands erstem frei zugänglichen Test- und Entwicklungszentrum für 5G.



Nach der Versteigerung der 5G-Frequenzen gilt es nun, die entsprechenden Technologien weiterzuentwickeln und leistungsfähige Netze aufzubauen. Nordrhein-Westfalen will hier zum Pionier-Standort werden und fördert entsprechende Projekte mit finanziellen Mitteln von rund 6 Millionen Euro. Zentraler Baustein hierfür ist das 5G Mobility Lab in Aldenhoven, dass von Vodafone betrieben wird.