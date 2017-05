Nach Börsengang: Desaströses Quartal für Snap

Mit dem Gang an die Börse wollte die Snapchat-Betreiberfirma eine positive Zukunft einleiten. Umso härter dürften Snap die schwachen Zahlen im jüngsten Quartal treffen, die deutlich hinter den Prognosen zurückblieben.



Die Betreiberfirma der populären Foto-App Snapchat hat ein außergewöhnliches Debakel mit ihren ersten Quartalszahlen nach dem Börsengang erlebt. Schwer enttäuschte Anleger ließen die Aktie nachbörslich um ein Viertel fallen - praktisch auf den Ausgabepreis.