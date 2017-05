Nach Cyber-Angriff: Experten rechnen mit härteren Attacken

Der koordinierte Angriff auf tausende Rechner hielt am Wochenende die Welt in Atem. Allerdings könnte dies nur der Auftakt zu einer weiteren Welle von Cyber-Attacken sein, wie Experten vermuten, denn die Angreifer seien zahlreich und hätten viel Geld.



Angesichts der Cyber-Attacke auf Zehntausende Computer haben Experten gefordert, die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken. "Der Angriff hat eine bestehende Sicherheitslücke ausgenutzt, für die es bereits ein Sicherheitsupdate gab, und er war nur erfolgreich, wo dieses Update nicht aufgespielt wurde", sagte IT-Experte Michael Backes von der Universität des Saarlandes der Deutschen Presse-Agentur. So etwas könne wieder geschehen.