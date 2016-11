Nach Datenspäh-Vorwurf: Entwickler von WOT wollen reagieren

Nachdem das Webbroser-Zusatzprogramm WOT in Verruf geraten ist, seine Nutzer ausspioniert zu haben, wollen die Entwickler nun diesem Verdacht nachgehen und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen ergreifen.



Die Entwickler der ins Zwielicht geratenen populären Browser-Erweiterung "Web of Trust" wollen die schweren Datenschutz-Vorwürfe prüfen und eventuell Gegenmaßnahmen ergreifen. Das NDR-Fernsehen hatte diese Woche berichtet, "Web of Trust" habe im großen Stil Nutzerdaten ausgespäht und diese offenbar ungefragt an Dritte weitergegeben. Auf Basis der Informationen hätten auch Nutzer identifiziert werden können, während der Anbieter eine Anonymisierung der Daten versprochen habe, darunter auch Bundespolitiker.