Nach Fake News: ​Nachrichtenagentur sucht Urheber

Die baltische Nachrichtenagentur BNS sucht weiter nach dem Urheber einer gezielten Falschmeldung, wonach US-Truppen in Lettland mit Senfgas vergiftet worden seien.



Die Fake News war von Unbekannten auf der Webseite von BNS veröffentlicht worden. Die Agentur hat sich deshalb an die litauische Generalstaatsanwaltschaft gewandt, wie BNS am Donnerstag mitteilte.