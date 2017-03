Nach "GoslingGate": Veranstalter fordern Preis zurück

Der Auftritt des falschen Ryan Gosling bei der Verleihung der "Goldenen Kamera" wirft Fragen nach dem Sicherheitskonept auf. Die Veranstalter wollen dieses nun überarbeiten und fordern die Rückgabe des Preises.



Die Veranstalter der Goldenen Kamera wollen nach der Panne bei der jüngsten Preisverleihung ihr Sicherheitskonzept überarbeiten. "Die Goldene Kamera wird aus diesem Vorfall lernen", kündigte ein Sprecher der Essener Funke Mediengruppe am Montag an. Die Sicherheitsanforderungen hätten nur aufgrund detaillierten Insiderwissens ausgehebelt werden können, über das Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ihrer Produktionsfirma Florida TV verfügten. "Außerdem wird die Redaktion die gestohlene Goldene Kamera zurückfordern", ergänzte der Sprecher. "La La Land hat den Preis gewonnen, die Redaktion wird ihn dem echten Ryan Gosling übergeben."