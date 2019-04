Nach HD Plus, Diveo und Freenet: Weiterer HD-Vermarkter via Sat

Nachdem die Anzahl der Sat-Zuschauer, die für die HD-Varianten der Privatsender zahlen, kaum mehr steigt, wollen die Privatsender es nun wissen und erlauben noch einer weiteren Plattform die Vermarktung der HD-Kanäle.



+++ Update: Dies war unser Aprilscherz +++

Selbst für Brancheninsider überraschend ist mit HD Cash am 1. April eine weitere Vermarktungsplattform an den Start gegangen. Deren aus steuerlichen Gründen auf den britischen Jungferninseln beheimatete Muttergesellschaft "TV Maximum Commerce Ltd." will HD Cash getreu dem von Billigfliegern bekannten Motto "no frills" betreiben. Unnötige Ausgaben sollen eingespart werden, man wolle sich auf das Wesentliche, also auf die Umsatzgenerierung für die Privatsender konzentrieren. Statt einer Hotline solle es nur einen Livechat geben, zahlungswillige Zuschauer müssen statt einer Smartcard lediglich ihre Bank- oder Kreditkarte in den nicht zertifizierten Receiver stecken.