Nach Panne: Mitarbeiter von künftigen Oscar-Shows ausgeschlossen

Eine Verwechslung sorgte dafür, dass die Oscars 2017 künftig nicht mit den Filmen sondern vor allem einer Panne in Verbindung gebracht werden. Die zuständigten Mitarbeiter erhielten nun die Quittung: Show-Verbot.



Die Umschlags-Panne bei der Oscar-Gala hat für die verantwortlichen Mitarbeiter Folgen. Die beiden Angestellten der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC), die auf der Oscar-Bühne die Umschläge mit dem Gewinnernamen austeilten, werden bei zukünftigen Shows nicht mehr dabei sein. Diese Entscheidung der Film-Akademie bestätigte am Mittwoch eine Academy-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.