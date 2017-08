Nach Streit: Mehmet Scholl bleibt TV-Experte bei ARD

Fünf Wochen nach Ende des Confed Cups hat sich der frühere Fußball-Nationalspieler Mehmet Scholl erstmals zu seinem angeblichen "Zoff" mit der ARD geäußert.



Der 46 Jahre alte Scholl war zu den beiden Halbfinalspielen des Confed Cups, bei denen er als ARD-Experte eingeplant war, nicht erschienen. "Ja, es gab eine Meinungsverschiedenheit", räumte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky seinerzeit ein. "Künftig wird Scholl aber weiterhin für die 'Sportschau' als Experte tätig sein", hieß es am Montag auf der Homepage des Bayerischen Rundfunks.