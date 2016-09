Nach Urteil: LMS vergibt UKW-Frequenz neu

Die Vergabe einer UKW-Frequenz im Saarland hatte ein juristisches Nachspiel, doch am Ergebnis ändert sich nach der erneuten Vergabe durch die Landesmedienanstalt Saarland (LMS) nichts.



Vor vier Jahren hatte sich gleich vier Bewerber um die weite Teile des Saarlands abdeckende UKW-Frequenz 100,9 MHz in Lebach beworben, den Zuschlag durch die Landesmedienanstalt Saarland (LMS) hatte daraufhin Classic Rock Radio erhalten. Wie begehrt diese Frequenz ist, zeigt das juristische Nachspiel, das Big FM angestrengt hatte. Nach erfolgreicher Klage hat die LMS die Frequenz in einer Sitzung am vergangenen Donnerstag neu vergeben.