Nachrichten: Jugendliche informieren sich im TV

Die Bitkom weiß mit einer neuen Studie zu überraschen: Ein großer Teil der Jugendlichen informiert sich vorranging im Fernsehen über aktuelle Nachrichten.



Es ist fast schon verblüffend. Das Internet hat in vielen Bereichen aufgeholt oder gar schon die Nase vorn. Doch gerade die Semester, die man in Sachen Nachrichten im Internet vermuten möchte, informieren sich über aktuelle Nachrichten hauptsächlich im Fernsehen. Das fand nun die Bitkom heraus.