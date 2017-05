Nachspiel bei den Ultras - Neue "Polizeiruf"- Folge aus Rostock

Das Rostocker Ermittlerduo Bukow und König ist nicht bekannt für gefühlvolle Doppelpässe bei Verbrecherjagd. Das Zusammenspiel des ungleichen Paares ist eher rustikal - selten passte das so gut wie in der neuen Folge des "Polizeiruf 110" aus Rostock.



Für zimperlichen Umgang mit den Fans der gegnerischen Fußball-Mannschaften sind Rostocker Ultras nicht gerade bekannt. Doch nun stirbt nach einer handfesten Keilerei ein Anhänger der Hardcore-Szene unter mysteriösen Umständen unter den Rädern eines Lastwagens - und der Täter scheint auch noch aus den eigenen Reihen zu kommen. Ein Milieu, in dem sich der für seine rüden Umgangsformen bekannte Fernseh-Kommissar Alexander Bukow (Charly Hübner) eigentlich wohl fühlen müsste.



Doch den bärbeißigen Ermittler plagen eigene Sorgen: Die Ehe ein Trümmerhaufen, die Ermittlerkollegin Kathrin König (Anneke Kim Sarnau) auf dem Absprung nach Berlin. Nichtsdestotrotz kniet sich Bukow - wie immer - mit allem, was er hat, in den Fall. Das Erste strahlt die neue Folge "Einer für alle, alle für Rostock" in der Reihe "Polizeiruf 110" an diesem Sonntag um 20.15 Uhr aus.



Die Krimis aus Rostock sind nichts für zarte Gemüter. Regisseur Matthias Tiefenbacher, der das Drehbuch von Wolfgang Stauch verfilmte, setzt die brutale Fan-Welt der Ultras schonungslos in Szene. Die Bilder sind eindeutig, die Worte unmissverständlich. Hier geht es um archaische Prinzipien: dazu gehören oder draußen bleiben. Fressen oder gefressen werden. Fußball ist nur Mittel zum Zweck.