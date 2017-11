Nächste Runde HD-Antennenfernsehen startet

Mit DVB-T2 gibt es bis zu 40 HDTV Programme per Antenne ins Wohnzimmer. Am 8. November gibt es für rund 700.000 weitere Haushalte HD-Antennenfernsehen.



Bereits seit März kann in vielen Regionen Deutschlands DVB-T2 empfangen werden. Regionen, die bisher noch nicht das neue hochauflösende Signal via Antenne empfangen konnten, können eventuell am 8.11. mit dem neuen Fernsehen rechnen. Darunter fallen Regionen wie etwa Freiburg, Dresden, Kassel und Koblenz.

Meldungen zu diesem Thema

Sky-Receiver gewinnt nächsten Design-Preis

Der neue Xoro Multituner-Receiver ab sofort verfügbar

Freenet TV USB Stick: bessere Leistung & Bild auf Laptop und PC

Für die Haushalte bedeutet das, dass der DVB-T Receiver definitiv ausgedient hat. Wer Glück hat, hat bereits einen Fernseher mit integriertem DVB-T2 Empfangsmodul. Ansonsten muss ein DVB-T2 Receiver her. Den gibt es in Kombi mit einem Freenet TV Abonnement und das zu einem wirklich günstigen Preis.



Die Samsung Media Box Lite gibt es dabei für einmalig 39,99 €, statt 99 €. Ein Freenet TV Abonnement ist natürlich auch dabei. Das ist in den ersten drei Monaten gratis und kommt dann auf einen Monatspreis von 5,75 Euro. In der Abogebühr sind alle privaten Sender enthalten. Die Öffentlich-Rechtlichen gibt es eh umsonst.