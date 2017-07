Nächster Bond-Film soll im November 2019 ins Kino kommen

Es dauert zwar noch etwas, aber James-Bond-Fans können sich schon den 8.11.2019 vormerken: Dann soll das nächste 007-Spektakel in die amerikanischen Kinos kommen - in Deutschland wahrscheinlich kurz davor. Ob Daniel Craig wieder mit dabei ist?



James-Bond-Fans müssen noch mehr als zwei Jahre auf das neue Abenteuer des Geheimagenten warten. Der 25. Bond-Film soll am 8. November 2019, einem Freitag, in den US-amerikanischen Kinos starten. Das kündigten die Produktionsfirmen Metro-Goldwyn-Mayer und Eon Productions am Montag auf der offiziellen James-Bond-Internetseite an. In Großbritannien und dem Rest der Welt solle der Film "traditionell etwas früher starten", hieß es in der knappen Erklärung. Unklar ist noch, wer bei dem Werk Regie führt - und vor allem, wer die Hauptrolle übernehmen wird. Das werde zu einem späteren Zeitpunkt verkündet, hieß es auf der Website.