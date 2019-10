Nächster Schweiger-"Tatort" im Januar mit "ganz wenigen" Toten

Til Schweiger startet Anfang Januar nach eigenen Worten mit "ganz wenigen" Toten ins "Tatort"-Jahr. "Das ist ja unser Neustart. Dagegen war der jetzige "Tatort" der Dritte Weltkrieg"



So der 55-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München über die für den 5. Januar geplante Folge. Für den neuen "Tatort" drehte Schweiger im April auf der zu Hamburg gehörenden Insel Neuwerk im Wattenmeer vor Cuxhaven. In dieser Woche sorgte Schweiger mit scharfer Kritik an der jüngsten Episode des Hessen-"Tatorts" mit Ulrich Tukur für Aufsehen:



"Jede Folge der Augsburger Puppenkiste war glaubwürdiger, besser gespielt und vor allem spannender!", schrieb er auf Facebook.