National Geographic bringt Doku "Die Elbphilharmonie"

Nach fast zehnjähriger Bauzeit eröffnete im Januar 2017 die Elbphilharmonie. Sie ist ein neues Wahrzeichen in der Hansestadt. Seit der Eröffnung spielten unter anderem das Chicago Symphony Orchestra, die Wiener Philharmoniker und John Malkovich.



"Die Elbphilharmonie" hat am heutigen Samstag um 21 Uhr deutsche Fernsehpremiere. Die internationale Dokumentation wird von National Geographic präsentiert.