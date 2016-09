National Geographic schickt Zuschauer auf den Mars

Der National Geographic Channel hat eine neue Science-Fiction-Doku im Programm. Die Serie "Mars" vereint aktuelle Forschung zum roten Planeten mit Visionen einer möglichen Zukunft.



Der Sender National Geographic Channel zeigt die neue Serie "Mars". Die Sendung lässt die Zuschauer die Reise zum roten Planeten antreten. "Mars" ist eine Mischung aus Wissenschaftsdokumentation und fiktionaler Zukunftsvision. In der Serie soll nicht nur der akutelle Stand der Marsforschung erörtert werden, sondern auch ein Ausblick auf eine möglich Zukunft gewagt werden. So schildert die Serie auch die Besiedelung des Planeten als Science-Fiction-Drama.