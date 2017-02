National Geographic startet eigene Drama-Serie

Der National Geographic Channel gilt als Spezialist für Dokumentationen. Mit "Genius: Einstein" legt der Spartenkanal nun seine erste Dramaserie vor, deren Starttermin der Sender nun verkündet.



Angekündigt hatte National Geographic eine eigene Drama-Serie schon länger. Nun ist die Serie abgedreht und der Spartenkanal kommuniziert den Termin, zu dem "Genius: Einstein" im Fernsehen zu sehen sein wird.