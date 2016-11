"Navy CIS": Michelle Obama empfängt Gibbs bei Sat.1

Noch ist Michelle Obama die First Lady der USA. Jetzt legt sie bei Sat.1 einen großen Auftritt in der Serie "Navy CIS" hin und empfängt Special Agent Gibbs im Weißen Haus.



First Lady Michelle Obama empfängt Special Agent Gibbs im Weißen Haus. Damit reiht sich die Serie "Navy CIS" in die lange Liste der TV-Auftritte der noch amtierenden First Lady ein. Dass Michelle Obama sich "Navy CIS" ausgesucht hat, dürfte kein Zufall sein.

Die Crime-Serie ist schon seit Jahren auf Platz eins im amerikanischen Serienmarkt. 13 Staffeln hat die Serie schon auf dem Buckel, einen Besuch im Weißen Haus gab es allerdings noch nie. In der Folge "Henry" treffen Gibbs und die Ehefrau eines Marinesoldaten im Weißen Haus auf die First Lady. In den USA wurde die Folge schon im Mai ausgestrahlt. In Deutschland feiert die Episode am 14. November um 20.15 Uhr auf Sat.1 Premiere.