Nelson Müller testet Würstchen im ZDF

In der Sendung "Bratmaxe, Bruzzzler & Co." will der Sternekoch der Deutschen liebstes Hobby im Sommer unter die Lupe nehmen.



In einem großen Grilltest nimmt Nelson Müller Fleisch, Würste, Marinaden, Saucen und Co. unter die Lupe. In "ZDFzeit" am Dienstag, 22. August 2017, 20.15 Uhr zeigt er, wie sich unbedenklich Grillpartys feiern lassen.