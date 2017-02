"Neo Magazin Royale": Jan Böhmermann ist zurück

TV-Satiriker Jan Böhmermann ist zurück im Fernsehen. Mit neuen Folgen kehrt das "Neo Magazin Royale" bereits am Donnerstag ins Programm von ZDFneo zurück und wandert anschließend zum ZDF.



Am Donnerstag kehrt Jan Böhmermann zu ZDFneo zurück. Neue Folgen vom "Neo Magazin Royale" stehen dann auf dem Programm, insgesamt 20 an der Zahl. Die fünfte Staffel mit dem TV-Satirker, der im letzten Jahr mit seiner Schmähkritik für mächtig politischen Ärger sorgte und auch in diesem Jahr wieder für den Grimme-Preis nominiert wurde, strahlt ZDFneo immer donnerstags um 22.15 Uhr aus, ehe das ZDF die aktuelle Folge stets freitags um 0.00 Uhr ins Programm nimmt. In der ZDF-Mediathek können die Folgen bereits ab Donnerstag um 20.15 Uhr abgerufen werden.