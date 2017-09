"Neo Magazin Royale" am Donnerstag aus Sommerpause zurück

Der blasse dünne Junge ist wieder da! Nach verdienter Sommerpause kehrt Jan Böhmermann mit dem "Neo Magazin Royale" zurück. Jeden Donnerstag ist seine Late-Night-Show am späten Abend bei ZDFneo und in der Mediathek.



Letztes Jahr musste Jan Böhmermann etwas verfrüht in den Sommerurlaub, sein berühmt-berüchtigtes Ziegengedicht schlug zu hohe Wellen. Dafür kam er jedoch auch mit einem fulminanten Auftritt zurück und enttarnte mit dem sogenannten "Verafake" die umstrittenen Arbeitsweisen der RTL-Reality-Show "Schwiegertochter gesucht".