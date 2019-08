Netflix: "Breaking Bad"-Film kommt früher als gedacht

Die Geschichte über den zum Drogenboss mutierenden Chemielehrer Walter White begeisterte weltweit Millionen Fans: Nun kündigte Netflix einen Fortsetzungsfilm der Erfolgsserie "Breaking Bad" an.



Wie Netflix am Wochenende mitteilte, werde der Film mit dem Titel "El Camino: A Breaking Bad Movie" im Oktober in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Er wird sich dabei offensichtlich um das Schicksal von Whites Partner Jesse Pinkman (Aaron Paul) drehen.