Netflix: Erstes Produktionsstudio in Europa

Netflix' erstes europäisches Produktionsstudio wird derzeit in der Nähe von Madrid errichtet und unterstreicht den Anspruch des Streaming-Riesens auf den spanisch-sprachigen Markt.



Statsischtisch gesehen ist Spanisch die vierthäufigst gesprochene Sprache der Welt. Dass ein Streamingdienst also vermehrt in spanische Produktionen investiert, erscheint daher logisch. Netflix lässt bereits in diesem Jahr mit der Hilfe von 13.000 Darstellern, Crew-Mitgliedern und sonstigen Mitarbeitern rund 20 Original-Produktionen in Spanien entstehen.