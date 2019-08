Netflix: In Polen die Streaming-Nummer 1

Netflix hat durchschnittlich dreimal so viele zahlende Kunden wie andere On-Demand-Plattformen in Polen.



Nach den Ergebnissen einer von PMR durchgeführten und von Wirtualne Media herausgegebenen Untersuchungen erzielt das Unternehmen außerdem die höchsten Einnahmen, da es die höchsten Preise verlangt. Das berichtet "Broadband TV News".