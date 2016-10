Netflix holt sich Rechte an Syfy-Serie

Streamingunternehmen Netflix holt sich die Rechte an einer Serie des Senders Syfy. Für gewöhnlich werden Serien des Senders Syfy auf dem eigenen Pay-TV-Kanal ausgewertet.



Netflix hat einen ungewöhnlichen Deal mit dem Sender Syfy geschlossen. Die Streamingplattform hat sich die Rechte an "The Expanse" gesichert. Die erste Staffel der Syfy-Serie umfasst zehn Episoden, die schon ab dem 3. November auf Netflix zu sehen sein werden. Mit Ausnahme von USA, Kanada und Neuseeland hält Netflix die weltweiten Rechte am Format.