Netflix produziert 17 neue Serien in Asien

Über 120 Original-Serien umfasst das Netflix-Angebot mittlerweile – nun soll besonders für das asiatische Publikum produziert werden.



In Deutschland erregte "Dark" durch ungewöhnlich hohe Produktionsqualität und packende Spannung enormes Aufsehen – und auch in zahllosen anderen Ländern lässt Netflix einheimische Produktionsteams mit üppigem Budget Serien für das lokale Publikum drehen.