Netflix schickt Maskottchen in den Wettkampf

Als flauschigste Komödie des Jahres betitelt, hat Netflix seine neue Eigenproduktion "Mascots" veröffentlicht.



Ungewöhnliche Gestalten in flauschigen Anzügen gibt es ab sofort bei Netflix zu sehen: Der VoD-Anbieter hat den neuen Comedy-Film "Mascots" im Angebot, bei dem sich Sportmaskottchen einen harten Wettkampf um den Preis zum besten Maskottchen der Welt liefern.