Netzwerkschaden: Programmausfall bei Welt (N24)

Wer bei Welt (ehemals N24) gerade aktuellen Nachrichten sehen will, sucht am Dienstag vergeblich. Denn wegen einer technischen Störung sendet der News-Kanal aktuell ein Notprogramm.



TV-Zuschauer, die sich am Dienstag beim Nachrichtensender Welt über das aktuelle Geschehen informieren wollen, sehen momentan in die Röhre. Denn der Kanal sendet derzeit gar keine Nachrichtensendungen. Zu sehen gibt es stattdessen verschiedene Dokumentationen und Reportagen.