Neu auf Sky1: "Comedy@Sky"

Bei Sky1 stehen zu Weihnachten Comedy-Größen wie Helene Bockhorst, Ingo Appelt, Benaissa Lamroubal, Olaf Schubert und Matze Knop im Rahmen einer neuen Stand-up-Reihe auf der Bühne und zeigen ihre jeweiligen Soloprogramme.



Den Anfang macht dabei Olaf Schubert. In seinem Programm dreht sich alles um "Friday for Future", den Bildungsnotstand und den Diesel-Skandal. Helene Bockhorsts Auftritt dreht sich um psychische Auffälligkeiten und Schwierigkeiten in sozialen Situationen.

Meldungen zu diesem Thema

Monthy Python-Genie John Cleese erhält Deutschen Comedypreis

"MasterChef" mit neuer Staffel zurück auf Sky 1

"Pluto TV" nimmt zwei "Comedy Central"-Channels ins Programm

Ingo Appelt wird alles ansprechen, was andere beschämt links liegen lassen. Getreu dem Motto und gleichzeitigem Titel seines Programms "Ganz ohne Sauereien geht`s nicht". Und Matze Knop nimmt die Kloppo, Lodda und Jogi mit nach "Matzeknopien".



Die Ausstrahlungszeiten der Soloprogramme auf Sky1 im Überblick:

23. Dezember, 19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Olaf Schubert Live!"

24. Dezember, 19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Benaissa Lamroubal Live!"

25. Dezember, 19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Helene Bockhorst Live! - Die fabelhafte Welt der Therapie"

26. Dezember, 19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Ingo Appelt Live! - Echt Appelt!"

27. Dezember, 18.05 Uhr: "Comedy@Sky - Matze Knop Live! - Willkommen in Matzeknopien" (Doppelfolge)

Die Programme gibt es auf Sky 1, Sky Go und auf Abruf via Sky Ticket und Sky Q.