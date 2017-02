Neu bei RTL2: "Die Kochprofis" einmal anders

Sind "Die Kochprofis" sonst zur Stelle, wenn es in einem Restaurant ganz und gar nicht so läuft, wie es sollte, retten sie nun auch private Anlässe. Dazu schickt RTL2 "Die Kochprofis - Einsatz für dich" an den Start.



Am Donnerstag schickt RTL2 um 20.15 Uhr "Die Kochprofis" einmal auf einen etwas anderen Einsatz. Statt wie sonst marode Restaurants zu retten, geht es dieses Mal um ein privates Event - die Silberhochzeit von Sascha und Tanja.

Keine leichte Aufgabe, denn während Sascha das Jubiläum beim Chinesen um die Ecke feiern möchte, graut es Tanja vor dieser Vorstellung. Sie möchte die Silberhochzeit lieber entsprechend feiern, doch wie und wo? Hier sollen die RTL2-Kochprofies Frank Oehler und Nils Egtermeyer innerhalb von nur drei Tagen helfen und die Silberhochzeit retten.