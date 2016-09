Neuauflage: "Magnum" kehrt zurück

Reboots und Sequels tragen auch in diesem Jahr einen großen Teil zum Angebot an neuen Serien bei. Im kommenden Jahr könnte mit "Magnum" bereits die nächste Neuauflage anstehen.



Medienberichten zufolge zeigt der US-Sender ABC großes Interesse an einer Fortführung der Kultserie "Magnum". Ein richtiges Reboot wird es also nicht. Viel mehr ein Sequel zum Hit mit Tom Selleck. Denn statt ein weiteres Mal auf Sellecks Charakter zu setzen, soll dessen Tochter Lily "Tommy" Magnum in den Mittelpunkt der Handlung rücken, die nach Hawaii zurückkehrt und gemeinsam mit ihren Freunden in der malerischen Szenerie Hawaiis ermittelt.