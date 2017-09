Neue DF am Kiosk: Günstige 4K- und HDTV-Empfänger im Check

Ab sofort ist die neue DIGITAL FERNSEHEN im Handel erhältlich. In der neusten Ausgabe zeigt die Redaktion was preiswerte Empfangshardware zu leisten vermag.



Immer wieder stellt sich die Frage, was Geräte im günstigen Preissegment zu leisten vermögen. Die Testredaktion von DIGITAL FERNSEHEN hat sich in der Ausgabe 10/2017 dem Thema angenommen und Receiver im unteren Preissegment gecheckt. Darunter auch eine HDTV-Box die für weniger als 30 Euro bei diversen Händlern angeboten wird. In der Septemberausgabe erfahren Sie, wie sich die einzelnen Receiver geschlagen haben und was beim Kauf der passenden Box zu beachten ist.

Auch das Thema IP-Verbreitung von TV-Signalen ist Thema in der neuen DF. Mit dem Kathrein EXIP 4124 und dem V-BOX TV Gateway werden gleich zwei clevere System vorgestellt, die linear ausgestrahlte TV-Signale in IP-Signale wandeln um sie beispielsweise mit Smartphone und Tablet darstellen zu können. Der TV Gateway setzt dabei auf Signale die ursprünglich als DVB-C- oder terrestrische Signale ausgestrahlt wurden, das Kathrein-System kann bis zu 24 IP-Endgeräte mit Sat-Signalen versorgen. Wie einfach es möglich ist, die Systeme im heimischen Netzwerk zu betrieben, zeigen die Tests im Magazin.

Darüber hinaus blickt die Redaktion noch einmal auf die letzten zehn Jahre zurück. Vor nunmehr zehn Jahren – um genau zu sein im September 2007 – wollten die großen TV-Sender zusammen mit Astra ihre Signale via Satellit über die Entavio-Plattform komplett verschlüsseln. Dass dies nicht gelungen ist, ist allseits bekannt. Doch was hat sich seit dem getan und was sind mögliche Zukunftsszenarien für den Empfang von Privat TV? In der DIGITAL FERNSEHEN 10/2017 zeigt die Redaktion mögliche Wege auf.